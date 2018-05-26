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Елфутина заняла третье место по итогам «Медембликской регаты» в классе RS:X
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Елфутина заняла третье место по итогам «Медембликской регаты» в классе RS:X 

Чемпионат.com 26 мая 2018
В Медемблике (Нидерланды) завершилась «Медембликская регата» по парусному спорту в олимпийских классах. Призёр Олимпийских игр 2016 года, 21-летняя Стефания Елфутина заняла третье место, одержав наибольшее количество побед — 3 за 13 гонок — а также дважды финишировав второй и ещё пять раз попав в десятку лучших.
Парусный спорт. Международные соревнования «Медембликская регата». Медемблик, Нидерланды
Итоговые результаты.
RS:X. Женщины. 1. Зофия Ночети-Клепацка (Польша) — 57,0. 2. Лилиан де Гюс (Нидерланды) — 73,0. 3. Стефания Елфутина — 78,0… 18. Мариам Сехпосян — 192,0… 30. Анна Хворикова (все — Россия) — 340,0.
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