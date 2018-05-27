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Впервые с 2012 года гонку WSBK в Донингтоне выиграл не британец
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Впервые с 2012 года гонку WSBK в Донингтоне выиграл не британец 

Чемпионат.com 27 мая 2018
26 мая на автодроме «Донингтон-Парк» состоялась гонка серии WSBK. Победу в ней одержал голландский мотогонщик Михаэль ван дер Марк на «Ямахе». Второе место занял спортсмен «Кавасаки» Джонатан Рэй, тройку лидеров замкнул ещё один пилот «Кавасаки», британец Том Сайкс. Отметим, что это была первая с 2012 года гонка в Касл-Донингтон, в которой победил представитель не Великобритании.
Вторая гонка WSBK на трассе «Донингтон-Парк» состоится 27 мая, её старт запланирован на 15:00 (мск). С первой позиции её начнёт Алекс Лоус.
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