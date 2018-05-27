Ещё
Шуртер и Лангвад победили на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Чехии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Шуртер и Лангвад победили на этапе Кубка мира по маунтинбайку в Чехии 

Чемпионат.com 27 мая 2018
Швейцарец Нино Шуртер и датчанка Анника Лангвад одержали победу в кросс-кантри на третьем этапе Кубка мира по маунтинбайку в Нове Месте (Чехия).
Россияне на медали не претендовали. Призёр Олимпийских игр Ирина Калентьева стала 30-й, а Тимофей Иванов — 54-м.
Маунтинбайк. Кубок мира. Третий этап. Кросс-кантри. Нове Место, Чехия Мужчины
1. Нино Шуртер (Швейцария) — 1:21.31. 2. Антон Купер (Новая Зеландия) — то же время. 3. Максим Маротт (Франция) — отставание 0.08… 54. Тимофей Иванов (Россия) — +5.26… 72. Максим Гоголев (Россия) — + 7.35… 84. Сергей Николаев (Россия) — + 9.26… 102. Руслан Боредский (Россия) — + 11.46… 112. Александр Стафилов (Россия) — + 1 круг… 124. Дмитрий Жирнов (Россия) — + 3 круга.
Женщины
1. Анника Лангвад (Дания) — 1:20.37. 2. Йоланда Неф (Швейцария) — + 0.01. 3. Паулин Ферран Прево (Франция) — + 0.47… 30. Ирина Калентьева (Россия) — + 7.44… 40. Екатерина Аношина (Россия) — + 9.56… 52. Ольга Терентьева (Россия) — + 12.44.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала732
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной19
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение