Ещё
Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 29 мая 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда». Как сообщают организаторы, спортивное состязание проводится уже в 67-ой раз.
Соревнование стартует 6 июня. На спортивном комплексе имени Галины Кулаковой проведут парад открытия. Здесь же начнется групповая гонка на 110 км.
«7 июня состоится второй этап многодневки. Групповая гонка на 120 километров в 11:00 стартует по маршруту Аэропорт— Гольянский тракт— Нечкино — Сарапул— Аэропорт», — говорится в сообщении.
Третий этап планируется провести 8 июня. Участники индивидуальной гонки на 21 км преодолеют три круга между деревней Старое Мартьяново и аэропортом. На следующий день состоится заключительный этап — групповая гонка на 120 км на биатлонном комплексе имени Александра Демидова. В этот же день пройдёт парад закрытия и награждение победителей.
ИА «Сусанин»: последние новости
Российские футболисты пообещали «выложиться полностью» в матче против Хорватии на ЧМ-2018 ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля, если Россия выйдет в полуфинал Чемпионата мира по футболу Ты просто космос, Стас: в Петербурге нарисовали граффити с тренером российской сборной Черчесовым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала727
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной17
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение