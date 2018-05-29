Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии

«7 июня состоится второй этап многодневки. Групповая гонка на 120 километров в 11:00 стартует по маршруту Аэропорт— Гольянский тракт— Нечкино — Сарапул— Аэропорт», — говорится в сообщении.

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