Многодневная велогонка пройдет в Удмуртии 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдет многодневная велогонка на призы газеты «Удмуртская правда». Как сообщают организаторы, спортивное состязание проводится уже в 67-ой раз.
Соревнование стартует 6 июня. На спортивном комплексе имени Галины Кулаковой проведут парад открытия. Здесь же начнется групповая гонка на 110 км.
«7 июня состоится второй этап многодневки. Групповая гонка на 120 километров в 11:00 стартует по маршруту Аэропорт— Гольянский тракт— Нечкино — Сарапул— Аэропорт», — говорится в сообщении.
Третий этап планируется провести 8 июня. Участники индивидуальной гонки на 21 км преодолеют три круга между деревней Старое Мартьяново и аэропортом. На следующий день состоится заключительный этап — групповая гонка на 120 км на биатлонном комплексе имени Александра Демидова. В этот же день пройдёт парад закрытия и награждение победителей.