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Сергей Алексеев поздравил победителей и призеров Всероссийской спартакиады спортивных школ
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Сергей Алексеев поздравил победителей и призеров Всероссийской спартакиады спортивных школ 

Советский спорт 30 мая 2018
Сегодня, 30 мая, в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей»
состоялось чествование победителей и призеров II зимней Спартакиады спортивных
школ России 2018 года.
Поздравил спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций и краевых
учреждений исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей
Алексеев. Руководитель ведомства вручил благодарственные письма министерства спорта
«Я очень рад быть сегодня вместе с вами, чтобы еще раз вспомнить те приятные
минуты, когда вы стояли на пьедестале почета самого крупного для вас всероссийского
соревнования. Спартакиада всегда имеет особое значение: это комплексное спортивное
мероприятие, где вы защищаете честь не только своей школы, но и честь своей семьи и  всего Красноярского края. Сегодня здесь только победители и призеры, но у нас была
достойная большая команда, которая сражалась с серьезными соперниками и попала в  пятерку лучших регионов страны. От всей спортивной общественности хочу поздравить вас  и поблагодарить за результат, который вы показали на этих стартах, благодаря вашим
достижениям край продолжает оставаться одним из самых спортивных субъектов России.
Наша задача — помогать вам совершенствоваться дальше, чтобы вы развивались, получали
удовольствие от занятий любимым видом спорта, и чтобы Красноярский край все чаще
звучал не только на всероссийской, но и на международной арене», — отметил Сергей
Алексеев.
Напомним, Всероссийская спартакиада спортивных школ проходила в три этапа.
Финальные соревнования проводились с 12 февраля по 16 апреля. Спортсмены выявляли
сильнейших в 15 видах спорта: биатлоне, бобслее (скелетоне), горнолыжном спорте,
конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), кёрлинге, лыжном двоеборье, лыжных
гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, сноуборде, спортивном
ориентировании, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее и хоккее с мячом.
По результатам командного первенства 4 краевые школы заняли первое место по  бобслею, керлингу, хоккею с мячом, сноуборду и 3 краевые школы заняли второе место по  горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, санному спорту из 15 представленных видов
спорта. Всего в копилке сборной края 19 медалей. В общекомандном зачете среди
субъектов Российской Федерации Красноярский край занял пятое место.
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