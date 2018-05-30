Сергей Алексеев поздравил победителей и призеров Всероссийской спартакиады спортивных школ

Сегодня, 30 мая, в крытом футбольном манеже «Футбол-Арена Енисей»

состоялось чествование победителей и призеров II зимней Спартакиады спортивных

школ России 2018 года.

Поздравил спортсменов, тренеров, руководителей спортивных федераций и краевых

учреждений исполняющий обязанности министра спорта Красноярского края Сергей

Алексеев. Руководитель ведомства вручил благодарственные письма министерства спорта

«Я очень рад быть сегодня вместе с вами, чтобы еще раз вспомнить те приятные

минуты, когда вы стояли на пьедестале почета самого крупного для вас всероссийского

соревнования. Спартакиада всегда имеет особое значение: это комплексное спортивное

мероприятие, где вы защищаете честь не только своей школы, но и честь своей семьи и всего Красноярского края. Сегодня здесь только победители и призеры, но у нас была

достойная большая команда, которая сражалась с серьезными соперниками и попала в пятерку лучших регионов страны. От всей спортивной общественности хочу поздравить вас и поблагодарить за результат, который вы показали на этих стартах, благодаря вашим

достижениям край продолжает оставаться одним из самых спортивных субъектов России.

Наша задача — помогать вам совершенствоваться дальше, чтобы вы развивались, получали

удовольствие от занятий любимым видом спорта, и чтобы Красноярский край все чаще

звучал не только на всероссийской, но и на международной арене», — отметил Сергей

Алексеев.

Напомним, Всероссийская спартакиада спортивных школ проходила в три этапа.

Финальные соревнования проводились с 12 февраля по 16 апреля. Спортсмены выявляли

сильнейших в 15 видах спорта: биатлоне, бобслее (скелетоне), горнолыжном спорте,

конькобежном спорте (в том числе шорт-треке), кёрлинге, лыжном двоеборье, лыжных

гонках, прыжках на лыжах с трамплина, санном спорте, сноуборде, спортивном

ориентировании, фигурном катании на коньках, фристайле, хоккее и хоккее с мячом.

По результатам командного первенства 4 краевые школы заняли первое место по бобслею, керлингу, хоккею с мячом, сноуборду и 3 краевые школы заняли второе место по горнолыжному спорту, лыжному двоеборью, санному спорту из 15 представленных видов

спорта. Всего в копилке сборной края 19 медалей. В общекомандном зачете среди

субъектов Российской Федерации Красноярский край занял пятое место.