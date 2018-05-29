Аввакумова вошла в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на сезон-2018/19 

ТАСС, 29 мая. Ирина Аввакумова попала в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина на следующий сезон. Об этом сообщает пресс-служба Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
В женскую команду под руководством тренеров Руслана Шестоперова и Романа Керова вошли семь спортсменок: Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова, Ксения Каблукова, Александра Баранцева и Лидия Яковлева. Резервную сборную составили Мария Яковлева, Анна Шпынева, Анна Жукова, Алина Бородина и Кристина Прокопьева.
В состав мужской команды вошли Евгений Климов, Денис Корнилов, Михаил Назаров, Дмитрий Васильев, Ильмир Хазетдинов, Михаил Максимочкин и Роман Трофимов. Главным тренером команды является Евгений Плехов, во вторую сборную попали Николай Матавин, Никита Товкес, Захир Джафаров, Кирилл Котик, Александр Баженов, Владислав Бояринцев.
Также были названы составы команд России по лыжному двоеборью, они выглядят следующим образом:
мужчины — Константин Абрамов, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов, Дмитрий Гельвиг, Виталий Иванов, Иван Коноплев, Самир Мастиев, Александр Миланин, Александр Овсянников, Иван Пронин, Александр Пашаев, Эрнест Яхин;
женщины — Светлана Гладикова, Анастасия Гончарова, Стефания Надымова, Екатерина Тихонова.