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Йохауг и Калла тренируются вместе в Норвегии
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Йохауг и Калла тренируются вместе в Норвегии 

Чемпионат.com 30 мая 2018
Британский лыжник Эндрю Масгрейв сообщил, что норвежка Тереза Йохауг и шведка Шарлотт Калла тренируются вместе в Согнефьеллете (Норвегия).
"Сегодня утром пришлось кататься слишком быстро — пытался не отстать на круг от Каллы и Йохауг", — написал Масгрейв в своём «твиттере».
Ранее Калла говорила, что была бы рада потренироваться вместе с Йохауг, если бы ей представилась такая возможность. Также она поддерживала норвежку во время дисквалификации за использование допинга.
18-месячная дисквалификация Йохауг завершилась в апреле.
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