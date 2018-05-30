Йохауг и Калла тренируются вместе в Норвегии

Британский лыжник Эндрю Масгрейв сообщил, что норвежка Тереза Йохауг и шведка Шарлотт Калла тренируются вместе в Согнефьеллете (Норвегия).

"Сегодня утром пришлось кататься слишком быстро — пытался не отстать на круг от Каллы и Йохауг", — написал Масгрейв в своём «твиттере».

Ранее Калла говорила, что была бы рада потренироваться вместе с Йохауг, если бы ей представилась такая возможность. Также она поддерживала норвежку во время дисквалификации за использование допинга.

18-месячная дисквалификация Йохауг завершилась в апреле.