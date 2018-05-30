Организаторы «Тур де Франс» могут не допустить Фрума до участия в гонке

Организаторы веломногодневки «Тур де Франс», компания ASO, могут не допустить британского велогонщика Кристофера Фрума до участия в гонке во французском этапе турнира, сообщает итальянское издание La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, ASO будут делать все возможное, чтобы Фрум не принял участие в Гранд-туре. По их мнению, выступление Фрума может негативно сказаться на репутации соревнования.

Британец подозревается в употреблении сальбутамола, который является допингом. Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьен заявлял, что решение по делу Фрума не будет принято до начала «Тур де Франс».

ASO также пыталась не допустить до соревнования бельгийца Тома Боонена, который сдал положительный тест на кокаин, однако Олимпийский комитет Франции воспрепятствовал этому.

Ранее в Москве закончилась велогонка «Садовое кольцо».