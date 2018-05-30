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Евтушенко и Ильченко стали призёрами в омниуме на Гран-при Москвы
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Евтушенко и Ильченко стали призёрами в омниуме на Гран-при Москвы 

Чемпионат.com 30 мая 2018
Российский велогонщик Александр Евтушенко стал вторым в омниуме на международных соревнованиях по велотреку Гран-при Москвы, которые проходят в Крылатском. По итогам четырех видов программы (скрэтч, темповая гонка, гонка на выбывание и гонка по очкам) Евтушенко набрал 115 очков. Победу одержал грек Христос Воликакис (121). Третьим стал ещё один россиянин Владимир Ильченко (114).
XIV международные соревнования по велоспорту на треке Гран-при Москвы проходят в Крылатском с 30 мая по 1 июня. В них принимают участие спортсмены из 20 стран мира.
Велотрек. Гран-при-Москвы. Мужчины. Омниум
1. Христос Воликакис (Греция) — 121. 2. Александр Евтушенко (Россия) — 115. 3. Владимир Ильченко (Россия) — 114.
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