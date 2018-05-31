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Ольга Рочева: «В смешанных эстафетах мужская дистанция будет длиннее женской»
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Ольга Рочева: «В смешанных эстафетах мужская дистанция будет длиннее женской» 

Спорт-Экспресс 31 мая 2018
Призер чемпионата мира Ольга Рочева прокомментировала информацию о том, что в следующем сезоне в лыжных гонках могут появиться смешанные соревнования для мужчин и женщин. Спортсменка отметила, что ей такой формат по душе.
— Лично мне очень нравится смешанный формат, — заявила в интервью «СЭ» Рочева. — Я даже бегала на соревнованиях смешанные эстафеты, правда, не спринтерские, а в классическом формате. Думаю, никаких сложностей с проведением таких гонок на Кубке и чемпионатах мира не возникнет. Мужчины и женщины могут бегать каждый свой этап, и в классических эстафетах мужская дистанция будет чуть длиннее женской. Это позволит внести разнообразие в программу соревнований, да и на высокие места смогут претендовать еще больше стран. Всем запомнилась, например, Рождественская гонка в биатлоне, где в одной команде выступали супруги или брат и сестра. У нас в лыжах может быть то же самое.
Напомним, 18 мая Конгресс Международной лыжной федерации (ФИС) создал рабочую группу, которой было поручено к сентябрю подготовить свои предложения по реализации смешанного формата. В перспективе смешанные соревнования могут даже войти в программу Олимпийских игр. (Наталья МАРЬЯНЧИК)
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