Кубок мира-2019/20 пройдет без российских этапов

Российские этапы отсутствуют в календаре Кубка мира-2019/20, сообщает «Р-Спорт». В календарь включены девять этапов.

1-й этап — Эстерсунд (Швеция) — 1-8 декабря,

2-й этап — Хохфильцен (Австрия) — 12-15 декабря,

3-й этап — Анси (Франция) — 16-22 декабря,

4-й этап — Оберхоф (Германия) — 6-12 января,

5-й этап — Рупольдинг (Германия) — 13-19 января,

6-й этап — Поклюка (Словения) — 20-26 января.

7-й этап — Нове-Место (Чехия) — 2-8 марта,

8-й этап — Контиолахти (Финляндия) — 9-15 марта,

9-й этап — Осло (Норвегия) — 16-22 марта.

Чемпионат мира — Антхольц (Италия) — 12-23 февраля.

Календарь Кубка IBU:

1-й этап — Шушен (Норвегия) — 25 ноября — 1 декабря,

2-й этап — Риднаун (Италия) — 9-15 декабря,

3-й этап — Обертиллиах (Австрия) — 16-21 декабря,

4-й этап — Осрблье (Словакия) — 6-12 января,

5-й этап — Душники-Здруй (Польша) — 13-18 января,

6-й этап — Арбер (Германия) — 3-9 февраля,

7-й этап — Мартелл-валь-Мартелло (Италия) — 10-15 февраля,

8-й этап — Раубичи (Белоруссия) — 2-8 марта.

Чемпионат Европы — Отепя (Эстония) — 24 февраля — 1 марта.