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Кубок мира-2019/20 пройдет без российских этапов
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Кубок мира-2019/20 пройдет без российских этапов 

Спорт-Экспресс 3 июня 2018
Российские этапы отсутствуют в календаре Кубка мира-2019/20, сообщает «Р-Спорт». В календарь включены девять этапов.
1-й этап — Эстерсунд (Швеция) — 1-8 декабря,
2-й этап — Хохфильцен (Австрия) — 12-15 декабря,
3-й этап — Анси (Франция) — 16-22 декабря,
4-й этап — Оберхоф (Германия) — 6-12 января,
5-й этап — Рупольдинг (Германия) — 13-19 января,
6-й этап — Поклюка (Словения) — 20-26 января.
7-й этап — Нове-Место (Чехия) — 2-8 марта,
8-й этап — Контиолахти (Финляндия) — 9-15 марта,
9-й этап — Осло (Норвегия) — 16-22 марта.
Чемпионат мира — Антхольц (Италия) — 12-23 февраля.
Календарь Кубка IBU:
1-й этап — Шушен (Норвегия) — 25 ноября — 1 декабря,
2-й этап — Риднаун (Италия) — 9-15 декабря,
3-й этап — Обертиллиах (Австрия) — 16-21 декабря,
4-й этап — Осрблье (Словакия) — 6-12 января,
5-й этап — Душники-Здруй (Польша) — 13-18 января,
6-й этап — Арбер (Германия) — 3-9 февраля,
7-й этап — Мартелл-валь-Мартелло (Италия) — 10-15 февраля,
8-й этап — Раубичи (Белоруссия) — 2-8 марта.
Чемпионат Европы — Отепя (Эстония) — 24 февраля — 1 марта.
В минувшем сезоне в России прошел один этап Кубка мира (в Тюмени) и два этапа Кубка IBU (в Увате и Ханты-Мансийске). Ранее ВАДА рекомендовало не проводить международные турниры на территории России из-за ситуации с допингом и отстранением РУСАДА. Кроме того, в декабре прошлого года IBU временно ограничил права СБР по причине допинговых нарушений российскими спортсменами.
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