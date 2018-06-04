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Белова и Назин выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки на этапе КМ в Китае
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Белова и Назин выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки на этапе КМ в Китае 

Чемпионат.com 4 июня 2018
Фото: ТАСС
Россияне Валерия Белова и Сергей Назин стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках в воду с вышки в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Кубка мира, который проходит в Ухане (Китай).
Победу одержали китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, серебряными призёрами стали канадцы Келли Маккей/Венсан Риндо.
Прыжки в воду. Этап Кубка мира. Ухань, Китай Микст. Синхронные прыжки. Вышка
1. Сы Яцзе и/ Лянь Цзюньцзе (Китай) — 353,31. 2. Келли Маккей / Венсан Риндо (Канада) — 301,20. 3. Валерия Белова / Сергей Назин (Россия) — 299,88.
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