Белова и Назин выиграли бронзу в синхронных прыжках с вышки на этапе КМ в Китае 

Россияне Валерия Белова и Сергей Назин стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках в воду с вышки в соревнованиях смешанных дуэтов на этапе Кубка мира, который проходит в Ухане (Китай).
Победу одержали китайцы Сы Яцзе и Лянь Цзюньцзе, серебряными призёрами стали канадцы Келли Маккей/Венсан Риндо.
Прыжки в воду. Этап Кубка мира. Ухань, Китай Микст. Синхронные прыжки. Вышка
1. Сы Яцзе и/ Лянь Цзюньцзе (Китай) — 353,31. 2. Келли Маккей / Венсан Риндо (Канада) — 301,20. 3. Валерия Белова / Сергей Назин (Россия) — 299,88.