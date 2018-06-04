Ещё
Больше 700 спортсменов из 12 стран: кикбоксёры из Челябинска выиграли пять наград Кубка мира
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Больше 700 спортсменов из 12 стран: кикбоксёры из Челябинска выиграли пять наград Кубка мира 

74.ru 4 июня 2018
Фото: 74.ru
Челябинские спортсмены завоевали на троих пять медалей Кубка мира WCD 2018 по кикбоксингу, который завершился сегодня, 4 июня, в Анапе. Три награды — высшего достоинства. Об этом сообщил руководитель спортивного клуба «Звезда» и старший тренер детей Дмитрий Мартынов.
В соревнованиях приняли участие 747 спортсменов из 12 стран.
— Конкуренция была серьёзная. Челябинск на кубке представлял только наш клуб, — рассказал Дмитрий Мартынов. — Выставлял я трёх спортсменов в двух разделах: «лайт-контакт» и «кик-лайт». В итоге мы привезли три золотые медали, одну серебряную, и новичок, который тренируется всего год, взял бронзу.
Двукратной обладательницей Кубка мира среди младших кадетов стала Анастасия Букина, она взяла золото в обеих дисциплинах. Ещё одна челябинка, Валерия Андреева, выиграла в разделе «лайт-контакт» среди старших кадетов и стала серебряным призёром в разделе «кик-лайт», уступив спортсменке из Австрии.
— Судейство в этом поединке было очень спорным, мы до сих пор не согласны с решением судей, — посетовал Дмитрий Мартынов.
Новичок Григорий Дрогин стал бронзовым призёром Кубка мира в разделе «кик-лайт». Сначала он победил спортсмена из Индии, но потом уступил соотечественнику.
— Для ребят это были первые крупные соревнования, и они более чем достойно представили наш родной город и Россию на международной арене, — добавил Дмитрий Мартынов.
74.ru: последние новости
Пас на пятак: поросёнок Борис определился с полуфиналистом ЧМ из пары Россия — Хорватия «Если победят, поеду на полуфинал»: челябинцы рассказали, как и где будут болеть за сборную России Если наши победят хорватов: на какие безумства согласились челябинцы в случае триумфа сборной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала722
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян286
Слепаков обратился к футболистам сборной17
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение