Больше 700 спортсменов из 12 стран: кикбоксёры из Челябинска выиграли пять наград Кубка мира

Челябинские спортсмены завоевали на троих пять медалей Кубка мира WCD 2018 по кикбоксингу, который завершился сегодня, 4 июня, в Анапе. Три награды — высшего достоинства. Об этом сообщил руководитель спортивного клуба «Звезда» и старший тренер детей Дмитрий Мартынов.

В соревнованиях приняли участие 747 спортсменов из 12 стран.

— Конкуренция была серьёзная. Челябинск на кубке представлял только наш клуб, — рассказал Дмитрий Мартынов . — Выставлял я трёх спортсменов в двух разделах: «лайт-контакт» и «кик-лайт». В итоге мы привезли три золотые медали, одну серебряную, и новичок, который тренируется всего год, взял бронзу.

Двукратной обладательницей Кубка мира среди младших кадетов стала Анастасия Букина, она взяла золото в обеих дисциплинах. Ещё одна челябинка, Валерия Андреева, выиграла в разделе «лайт-контакт» среди старших кадетов и стала серебряным призёром в разделе «кик-лайт», уступив спортсменке из Австрии.

— Судейство в этом поединке было очень спорным, мы до сих пор не согласны с решением судей, — посетовал Дмитрий Мартынов.

Новичок Григорий Дрогин стал бронзовым призёром Кубка мира в разделе «кик-лайт». Сначала он победил спортсмена из Индии, но потом уступил соотечественнику.

— Для ребят это были первые крупные соревнования, и они более чем достойно представили наш родной город и Россию на международной арене, — добавил Дмитрий Мартынов.