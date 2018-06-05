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Видео: мотоциклист устанавливает рекорд скорости самой опасной гонки
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Видео: мотоциклист устанавливает рекорд скорости самой опасной гонки 

Motor.ru 5 июня 2018
Фото: Motor.ru
Гонщик Дин Харрисон стал первым райдером, сумевшим в ходе легендарной гонки на острове Мэн — Isle of Man TT — разогнаться свыше 215 километров в час. Часть онборда пилота опубликована на официальном YouTube-канале соревнования.
Начиная с первой попытки, Харрисон показал среднюю скорость 216,34 километра в час. Он сумел проехать 60,7-километровую трассу за 16 минут 50,384 секунды, став первым человеком в истории Isle of Man TT, который смог выехать из семнадцати минут. Однако даже с таким результатом гонщик не смог побороться за победу, выбыв из гонки в четвертом заезде из-за отказа сцепления.
Победителем гонки Isle of Man TT в результате стал Майкл Данлоп. Средняя скорость Данлона в ходе соревнования составила 213,9 километра в час.
Еще одним рекордсменом гонки стал Питер Хикман. Он на своем мотоцикле BMW сумел показать почти такую же скорость, что и Харрисон — 216,3 километра в час.
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