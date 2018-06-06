Аввакумова не будет прерывать карьеру и планирует участвовать в ЧМ по лыжным видам спорта

МОСКВА, 6 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Лидер женской сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Ирина Аввакумова решила не приостанавливать карьеру и выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который пройдет в предстоящем сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.

На Играх 2018 года в Пхёнчхане спортсменка заняла четвертое место. Тогда она сообщила, что после олимпийского сезона может взять паузу в карьере, поскольку за годы выступления на высшем уровне у нее накопилась психологическая усталость.

"Карьеру я не завершала, даже приостанавливать не стала. У меня был небольшой перерыв в два месяца, но сейчас я уже работаю в полном режиме и готовлюсь к чемпионату мира", — сказала Аввакумова.

В общем зачете Кубка мира Аввакумова заняла пятое место.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет с 20 февраля по 3 марта 2019 года в австрийском Зеефельде.