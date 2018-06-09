Черных и Назин — девятые на 3-метровом трамплине в миксте на КМ в Китае

Китайцы Ван Хан и Ли Чжен победили в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина в миксте на Кубке мира по прыжкам в воду в Ухане. Второе место с отставанием в 34,05 балла заняли итальянцы Елена Берточчи и Микеле Верзотто. Замкнули тройку призёров британцы Грэйс Рид и Росс Хаслам, а россияне Елена Черных Сергей Назин показали девятый результат. Прыжки в воду. Кубок мира. Ухань, Китай Микст. Трамплин, 3 м 1. Ван Хан/Ли Чжен (Китай) — 337,95. 2. Елена Берточчи/Мекеле Верзотто (Италия) — 303,90. 3. Грэйс Рид/Росс Хаслам (Великобритания) — 302,64… 9. Елена Черных/Сергей Назин (Россия) — 283,50.