Ши Тинмао выиграла Кубок мира в прыжках с 3-метрового трамплина, Шкляр — 16-я

Китаянка Ши Тинмао победила в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина на Кубке мира по прыжкам в воду в Ухане. Второе место заняла её соотечественница Ван Хан, а замкнула тройку призёров канадка Памела Уэйр. Россиянки Карина Шкляр и Елена Черных показали 16-й и 21-й результаты соответственно. Прыжки в воду. Кубок мира. Ухань, Китай Женщины. Трамплин, 3 м. Индивидуальные прыжки 1. Ши Тинмао (Китай) — 404,70. 2. Ван Хан (Китай) — 383,55. 3. Памела Уэйр (Канада) — 348,75… 16. Карина Шкляр (Россия) — 247,75… 21. Елена Черных (Россия) — 237,10.