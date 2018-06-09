Яхтсменка Елфутина выиграла бронзу финала КМ в классе RS:X

Россиянка Стефания Елфутина стала бронзовым призёром Финала Кубка мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. После девяти квалификационных гонок Елфутина шла на четвёртом месте, но в медальной гонке заняла третье место, что обеспечило ей бронзу по итогам регаты.

В том же классе у мужчин в медальную гонку с 10-м результатом вышел Евгений Айвазьян, который по итогам регаты впервые в карьере финишировал в топ-10, замкнув десятку сильнейших.

Парусный спорт. Кубок мира. Финал. Марсель, Франция Женщины. RS:X 1. Нога Геллер (Израиль) — 48 очков. 2. Лилиан де Гюс (Нидерланды) — 49. 3. Стефания Елфутина (Россия) — 52.