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Яхтсменка Елфутина выиграла бронзу финала КМ в классе RS:X
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Яхтсменка Елфутина выиграла бронзу финала КМ в классе RS:X 

Чемпионат.com 9 июня 2018
Россиянка Стефания Елфутина стала бронзовым призёром Финала Кубка мира по парусному спорту в олимпийском классе RS:X. После девяти квалификационных гонок Елфутина шла на четвёртом месте, но в медальной гонке заняла третье место, что обеспечило ей бронзу по итогам регаты.
В том же классе у мужчин в медальную гонку с 10-м результатом вышел Евгений Айвазьян, который по итогам регаты впервые в карьере финишировал в топ-10, замкнув десятку сильнейших.
Парусный спорт. Кубок мира. Финал. Марсель, Франция Женщины. RS:X  1. Нога Геллер (Израиль) — 48 очков. 2. Лилиан де Гюс (Нидерланды) — 49. 3. Стефания Елфутина (Россия) — 52.
Мужчины. RS:X  1. Пьер ле Ког (Франция) — 33,0. 2. Томас Гояр (Франция) — 36,0. 3. Луис Гияр (Франция) — 43,0… 10. Евгений Айвазян (Россия) — 95.
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