Ещё
Бессмертных возглавил федерацию лыжных гонок Кузбасса
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Бессмертных возглавил федерацию лыжных гонок Кузбасса 

Чемпионат.com 10 июня 2018
Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2017 года в эстафете, российский лыжник Александр Бессмертных возглавил федерацию лыжных гонок Кузбасса. Такое решение было принято на итоговом заседании региональной федерации, которое прошло в Кемерове, сообщает regionsporta.info.
Бессмертных стал главой федерации по итогам выборов. Александр поблагодарил всех за доверие и заверил, что сделает все для успешного развития своего любимого вида спорта. Также в ходе заседания лучшие кузбасские лыжники, а также тренеры, которые готовили сборные команды региона, были отмечены наградами.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала715
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной16
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение