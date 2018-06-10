Бессмертных возглавил федерацию лыжных гонок Кузбасса

Серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года и чемпионата мира 2017 года в эстафете, российский лыжник Александр Бессмертных возглавил федерацию лыжных гонок Кузбасса. Такое решение было принято на итоговом заседании региональной федерации, которое прошло в Кемерове, сообщает regionsporta.info.

Бессмертных стал главой федерации по итогам выборов. Александр поблагодарил всех за доверие и заверил, что сделает все для успешного развития своего любимого вида спорта. Также в ходе заседания лучшие кузбасские лыжники, а также тренеры, которые готовили сборные команды региона, были отмечены наградами.