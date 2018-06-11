Разарёнова выиграла этап Кубка Европы по триатлону в Вирте 

Участница Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Александра Разарёнова выиграла этап Кубка Европы в Вирте (Нидерланды). Для российской триатлонистки это была лишь вторая гонка после недавнего рождения ребенка.
В соревнованиях мужчин победу одержал голландец Йорик ван Эгдом. Лучший из россиян Антон Козлов стал пятым.
Триатлон. Этап Кубка Европы. Верт, Нидерланды Женщины
1. Александра Разарёнова (Россия) — 2:03.12. 2. Ясмин Вебер (Швейцария) — 2:04.34. 3. Нина Эйм (Германия) — 2:04.59.
Мужчины
1. Йорик ван Эгдом (Нидерланды) — 1:50.02. 2. Максим Юбер-Мосбруггер (Франция) — 1:50.29. 3. Естин Гаррет (Великобритания) — 1:50.37… 5. Антон Козлов (Россия) — 1:51.01… 15. Алексей Калистратов (Россия) — 1:51.52.