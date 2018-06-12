Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне

19-месячная дочь американского олимпийского чемпиона утонула в бассейне

Американский горнолыжник Боде Миллер сообщил, что его 19-месячная дочь Эмми умерла. Запись с фотографиями девочки он опубликовал в своем Instagram.

«Мы опустошены. Наша маленькая Эмми ушла вчера. Мы никогда не думали, что будем испытывать такую боль. Ее любовь, ее свет, ее дух никогда не будут забыты. Наша маленькая девочка любила жизнь и каждый день жила по полной. Наша семья с уважением просит не вмешиваться в частную жизнь в это полное боли время», — написал Миллер. Публикация от Bode Miller (@millerbode) 11 Июн 2018 в 4:07 PDT

Как сообщает ESPN, девочка утонула в бассейне у соседа спортсмена. Он вместе с женой находился там же на вечеринке. Врачи пытались спасти Эмми, однако им не удалось это сделать.

Миллер в 2010 году стал олимпийским чемпионом. Помимо золота он завоевал на Играх три серебряных и две бронзовых медали. Также он является четырехкратным чемпионом мира. Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2017 году.