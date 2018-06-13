В Ноябрьске завершились соревнования мотоциклистов: итоги

В Ноябрьске завершились масштабные соревнования по мотоциклетному спорту.

Напомним, 8 июня в Ноябрьск приехали около 70 спортсменов из 12 регионов России. Здесь проходили второй этап Кубка России по суперкроссу–2018, четвертый этап Кубка МФР по мотокроссу среди ветеранов мотоциклетного спорта, второй этап первенства УрФО по мотокроссу 2018 года в различных классах мотоциклов.

В четвертом этапе Кубка МФР среди ветеранов в возрасте от 42 до 52 лет победителем стал кировчанин Алексей Воробьев . Всего на три очка отстал от него ноябрянин Сергей Ижболдин. Третье место занял новоуренгойский спортсмен Евгений Скляров

В категории 52-59 лет выступил всего лишь один участник. Любопытно, что по очкам он опередил лидера гонок Воробьева, и сравнялся с победителем в группе от 59 лет Александром Платоновым из Челябинска — их результат составил 90 очков. Второе место среди ветеранов занял Андрей Юровских из города Заречный.

В личном первенстве УрФО в разных классах мотоциклов обладателей призовых мест было около 20 человек. Среди ямальских спортсменов отличились ноябряне Артем Галанзонов, Остап Столяров и новоуренгоец Лев Скиданов, занявшие третьи места.

Во втором этапе Кубка России по суперкроссу близок победе был житель Ноябрьска Роман Колиба. До третьего места ему не хватило двух баллов.

В командном зачете второго этапа первенства УрФО победили мотоциклисты из города Каменск-Уральский. Второе место заняли хозяева трассые. Третье осталось за челябинскими гонщиками.