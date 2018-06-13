Выборжане заняли весь подиум на II этапе Кубка России по лыжероллерам

10-12 июня в Москве состоялась серия статусных лыжероллерных соревнований: II этап Кубка России, чемпионат и первенство Москвы, Кубок Независимости в рамках Фестиваля лыжероллерных дисциплин-2018.

Первые заезды II этап Кубка России по лыжероллерам проходили в парке Олимпийской деревни. На 150-ти метровом спринте свободным стилем весь победный подиум заняли наши спортсмены из Выборга — золото завоевал Андрей Рогачев Павел Макаров взял серебро, а Анатолий Вахрушев бронзу.

Следующим испытанием стала 18-ти километровая гонка в свободном стиле, на старт которой вышло пять выборгских лыжников. Уверенную победу одержал Анатолий Вахрушев, опередив ближайшего преследователя на минуту, бронзу завоевал Дмитрий Нагаев. В шаге от подиума остановился Андрей Плужников, а Андрей Викторов показал четырнадцатый результат. На дистанции не повезло Павлу Макарову — судейская ошибка привела к преждевременной остановке нашего спортсмена, что привело к большой потере времени. Ольга Плотникова показала третий результат в своей группе.

Отметим, что после гонки в общем зачете Кубка России уверенно лидирует Анатолий Вахрушев (140 очков), на втором месте располагается Андрей Плужников (107 очков), а замыкает пятерку сильнейших Павел Макаров (102 очка).

После выборгские лыжники вышли на старт «Кубка Независимости». Спортивное мероприятие проходило в течение трех дней в рамках всероссийского Фестиваля лыжероллерных дисциплин. Лучший результат среди юношей 2002-2003 года рождения показал Павел Макаров, который в этот же день стал победителем Первенства Москвы по лыжероллерам.

Среди 2000-2001 г.р. золото у Анатолия Вахрушева, серебро — у Дмитрия Нагаева, бронза в своей группе у Егора Сырова и Александра Плотникова . Также победу в своей возрастной категории праздновал Виктор Ижутин.

Среди девочек 2008 года и младше победу одержала Снежена Литвинова, второе место среди 2006-2007 года рождения у Киры Стець. Среди женщин 1999-1979 победу одержала Ольга Плотникова, 1978-1967 — Наталья Плотникова, 1967-1958 — Елена Ижутина.