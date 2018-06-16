Ещё
UCI утвердил календарь на сезон, старт «Джиро Д’Италия» перенесён на неделю
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

UCI утвердил календарь на сезон, старт «Джиро Д’Италия» перенесён на неделю 

Чемпионат.com 16 июня 2018
Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал расписание гонок на следующий сезон. 37 гонок будут проходить в 18 странах с января до конца октября. Итоговый календарь будет утверждён в сентябре.
Главным изменением стало слияние «Тура Дубая» и «Тура Абу Даби» в феврале. Вместо этого UCI будет проводить объединённый шестидневный «Тур ОАЭ», который пройдёт с 25 февраля по 2 марта.
Также организаторы перенесли на неделю «Джиро Д’Италия». Соревнования в Италии будут проходить с 11 мая по 2 июня. Дата проведения «Тур де Франс» не изменилась (6-28 июля).
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала688
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян284
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России32
Собчак ответила обидчикам Смолова119
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение