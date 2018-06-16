UCI утвердил календарь на сезон, старт «Джиро Д’Италия» перенесён на неделю

Международный союз велосипедистов (UCI) опубликовал расписание гонок на следующий сезон. 37 гонок будут проходить в 18 странах с января до конца октября. Итоговый календарь будет утверждён в сентябре.

Главным изменением стало слияние «Тура Дубая» и «Тура Абу Даби» в феврале. Вместо этого UCI будет проводить объединённый шестидневный «Тур ОАЭ», который пройдёт с 25 февраля по 2 марта.

Также организаторы перенесли на неделю «Джиро Д’Италия». Соревнования в Италии будут проходить с 11 мая по 2 июня. Дата проведения «Тур де Франс» не изменилась (6-28 июля).