В Калининградской области обсудили эстафету огня Зимней Универсиады-2019

Региональный этап эстафеты пройдёт в Калининград 3 октября 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства области в понедельник, 18 июня.

Передача эстафеты пройдёт о Кафедрального собора на острове Канта. А городскую чашу зажгут на площадке и главного корпуса БФУ имени И. Канта. Длина дистанции составит 4 150 метров. Это расстояние преодолеют 25 человек. Их выберет жюри.

«Вы принимаете эстафету у Москвы и передаёте её дальше в Симферополь. Всё событие распределено на три этапа длиной в 165 дней — старт в Турине, потом 17 городов России и 12 населённых пунктов Красноярского края. И присутствие в этом списке Калининграда логично: это западные ворота нашей страны, открытой для спортсменов всего мира. Мы уверены, что память об этом событии останется во всех городах-участниках акции навсегда», — отметила Стелла Алексеева, заместитель генерального директора АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске».

Со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске пройдут двадцать девятые всемирные игры зимней Универсиады — молодёжного аналога Олимпийских игр. Спортсмены в возрасте от 17 до 25 лет разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом, шорт-трек.