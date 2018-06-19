Рассмотрение дела велогонщиков Винокурова и Колобнева отложено до 9 октября

Решение о переносе рассмотрения дела до 9 октября было принято после просьбы адвоката Винокурова об отсрочке.

В 2012 году прокуратура Бельгии обвинила спортсменов в участии в договорной гонке. По данным следователей, Винокуров выплатил Колобневу 150 тыс. евро, чтобы россиянин уступил ему на финише гонки Льеж — Бастонь — Льеж в 2010 году. В качестве доказательства вины спортсменов прокуратура имеет переписки велогонщиков и банковские документы. Оба спортсмена отрицают свою вину.

Винокуров является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2000, двукратным бронзовым призером чемпионатов мира. Колобнев в 2008 году завоевал бронзу Олимпийских игр, также он дважды становился серебряным призером чемпионатов мира по велогонкам на шоссе.