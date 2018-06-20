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На 50-м чемпионате мира CISM среди военнослужащих по парусному спорту продолжаются соревнования группового этапа
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На 50-м чемпионате мира CISM среди военнослужащих по парусному спорту продолжаются соревнования группового этапа 

ТК «Звезда» 20 июня 2018
Фото: ТК «Звезда»
17 июня состоялись 7 гонок группового этапа на 50-м чемпионате мира Международного совета военного спорта по парусному спорту в финском Хельсинки.
В воскресенье, 17 июня, состоялись еще 7 гонок группового этапа на 50-м чемпионате мира Международного совета военного спорта (CISM) по парусному спорту в финском Хельсинки.
За два дня сборная Вооруженных Сил Российской Федерации, которая на этом чемпионате мира CISM состоит исключительно из спортсменов Центрального спортивного клуба Армии, провела 11 гонок. Десять из них выиграла, проиграли только сборной Финляндии.
«Вчера нам не повезло только во встрече с финнами, погодные условия немного подкачали, ветер стих. Сегодня состоятся гонки третьего дня группового этапа, по итогам которого в полуфинал выйдут 4 сборные, — уточнил пресс-центру ЦСКА старший тренер команды армейского клуба майор Андрей Царьков. — Что касается погоды, ведь она для нас имеет большое значение, сегодня по прогнозам еще все нормально для соревнований. А уже завтра ожидаются дожди и сильный ветер. Посмотрим, будем надеяться, что все же погода не испортиться».
Сегодня экипажу сборной Вооруженных сил Российской Федерации предстоит 3 гонки с командами Испании, Дании и Франции.
Всего участие в турнире принимают спортсмены-военнослужащие из 15 стран.
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