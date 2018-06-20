Видеопревью Бахи Италии с хайлайтами прошлых гонок

С 21 по 24 июня пройдёт шестой этап Кубка мира по ралли-рейдам — Баха Италии. Это юбилейный, 25-й выпуск гонки. Гонка включит в себя пролог и пять спецучастков: участников ожидают 707 км дистанции, из них 443 — боевых. На пятницу, 22 июня, запланированы шейкдаун и пролог, сами спецучастки пройдут в субботу и воскресенье. Гонка базируется в городе Порденоне — в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.