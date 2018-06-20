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Видеопревью Бахи Италии с хайлайтами прошлых гонок
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Видеопревью Бахи Италии с хайлайтами прошлых гонок 

Чемпионат.com 20 июня 2018
С 21 по 24 июня пройдёт шестой этап Кубка мира по ралли-рейдам — Баха Италии. Это юбилейный, 25-й выпуск гонки. Гонка включит в себя пролог и пять спецучастков: участников ожидают 707 км дистанции, из них 443 — боевых. На пятницу, 22 июня, запланированы шейкдаун и пролог, сами спецучастки пройдут в субботу и воскресенье. Гонка базируется в городе Порденоне — в итальянском регионе Фриули-Венеция-Джулия.
Автоспортивные журналисты Светлана Амеличкина и Марина Максимова сняли очередной выпуск видеодневника Maxi&Ameli, в котором рассказали о Бахе Италии. Напомним, что в общем зачёте Кубка мира после пяти этапов лидирует Якуб Пшигонский со 186 очками. У россиянина Владимира Васильева 143 балла.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале Светланы Амеличкиной.
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