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Мэрия передала трамплин на Сенной в областную собственность
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Мэрия передала трамплин на Сенной в областную собственность 

В городе N 20 июня 2018
Фото: В городе N
СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на площади Сенной будет передана в собственность Нижегородской области. Как стало известно в среду, 20 июня, на заседании городской думы Нижнего Новгорода, инициатором передачи выступила мэрия.
Согласно официальной документации, в имущественный комплекс СЮСШОР входят судебная будка, четыре металлических гаража, 26 нежилых зданий, ангар и трамплин.
Передача в региональную собственность должна способствовать более эффективному содержанию спортивной школы в рамках программы «Региональный тренировочный центр — комплекс трамплинов в городе Нижнем Новгороде», ориентированной на высокие достижения.
Напомним, торги по строительству трамплина в Нижнем Новгороде состоятся летом.
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