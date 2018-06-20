Мэрия передала трамплин на Сенной в областную собственность

СДЮСШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью на площади Сенной будет передана в собственность Нижегородской области. Как стало известно в среду, 20 июня, на заседании городской думы Нижнего Новгорода, инициатором передачи выступила мэрия.

Согласно официальной документации, в имущественный комплекс СЮСШОР входят судебная будка, четыре металлических гаража, 26 нежилых зданий, ангар и трамплин.

Передача в региональную собственность должна способствовать более эффективному содержанию спортивной школы в рамках программы «Региональный тренировочный центр — комплекс трамплинов в городе Нижнем Новгороде», ориентированной на высокие достижения.

Напомним, торги по строительству трамплина в Нижнем Новгороде состоятся летом.