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Бажина, Захаров и Кузнецов одержали победы на ЧР по прыжкам в воду
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Бажина, Захаров и Кузнецов одержали победы на ЧР по прыжкам в воду 

Чемпионат.com 22 июня 2018
Фото: ИА PenzaNews
На чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Пензе, разыграны ещё два комплекта медалей. В прыжках с трехметрового трамплина чемпионкой России стала Надежда Бажина. В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина у мужчин золотые медали завоевали Илья Захаров и Евгений Кузнецов.
Прыжки в воду. Чемпионат России. Пенза Мужчины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Илья Захаров / Евгений Кузнецов — 435,96. 2. Илья Молчанов / Никита Николаев — 385,92. 3. Вячеслав Новоселов / Евгений Новоселов — 381,57.
Женщины. Трамплин, 3 м  1. Надежда Бажина — 312,00. 2. Елена Черных — 310,75. 3. Кристина Ильиных — 302,25.
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