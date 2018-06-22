Ещё
В столице Адыгеи пройдут соревнования по рафтингу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В столице Адыгеи пройдут соревнования по рафтингу 

АиФ Адыгея 22 июня 2018
Фото: АиФ Адыгея
В воскресенье, 24 июня, на открытом городском бассейне пройдут соревнования по рафтингу на кубок Майкопа. Организатором выступают комитет по физической культуре и спорту городской администрации и Федерация рафтинга РА.
В зрелищных состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Адыгеи и Краснодарского края. Им предстоит побороться за победу в четырех дисциплинах: квалификация, параллельный спринт, слалом, длинная гонка.
Команды будут соревноваться отдельно по двум разным видам рафтов — R6 и R4. Открытие соревнований — в 10.00.
АиФ Адыгея: последние новости
В Адыгее проходят соревнования по спортивному туризму Адыгеим и ЛIышъхьэ Адыгэ Хасэм итхьаматэу Бэгъушъэ Адам ригъэблэгъагъ 22 марта возобновляется ЧР по футболу во втором дивизионе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала705
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение