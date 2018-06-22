В столице Адыгеи пройдут соревнования по рафтингу

В воскресенье, 24 июня, на открытом городском бассейне пройдут соревнования по рафтингу на кубок Майкопа. Организатором выступают комитет по физической культуре и спорту городской администрации и Федерация рафтинга РА.

В зрелищных состязаниях примут участие сильнейшие спортсмены из Адыгеи и Краснодарского края. Им предстоит побороться за победу в четырех дисциплинах: квалификация, параллельный спринт, слалом, длинная гонка.

Команды будут соревноваться отдельно по двум разным видам рафтов — R6 и R4. Открытие соревнований — в 10.00.