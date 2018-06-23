Панжинский стал 7-м на Summer Ski Sprint 

Шведские лыжники Йенни Оберг и Теодор Петерсон выиграли турнир Summer Ski Sprint, который проводится в Якэши (Китай) на искусственном снегу, в спринте свободным стилем.
Лучшим из россиян стал Александр Панжинский, занявший 7-е место.
Лыжные гонки. Summer Ski Sprint. Якэши, Китай Спринт, свободный стиль. Мужчины
1. Теодор Петерсон (Швеция) 2. Пол Троан Ауне (Норвегия) 3. Эмиль Йонссон (Швеция)… 7. Александр Панжинский (Россия) 8. Алексей Петухов (Россия)… 12. Никита Крюков (Россия)
Женщины
1. Йенни Оберг (Швеция) 2. Фрида Хольквист (Швеция) 3. Лиза Свенсен (Швеция)