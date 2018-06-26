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Чемезов-младший выиграл Кубок России по аквабайку во фристайле
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Чемезов-младший выиграл Кубок России по аквабайку во фристайле 

Спорт-Экспресс 26 июня 2018
Фото: Брянск Today
В Твери 21-24 июня прошел Кубок России по аквабайку. В рамках мероприятия были проведены первые в мире официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу).
Всего в турнире приняли участие 53 спортсмена, 40 из которых — в дисциплине слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и кольцевых гонках (гонки с общим стартом), 7 — во фристайле (демонстрация трюков), а 6 — в соревнованиях по флайбордингу. Победителем соревнований в самом зрелищном виде — фристайле стал Сергей Чемезов-младший сын главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова-старшего. Он завоевал золото, обойдя многократного чемпиона Арсения Матанцева.
Тверская область уже не первый год принимает соревнования по аквабайку, и в этот раз в Кубке России приняли участие практически все фавориты этого вида экстремального спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Углича и других городов.
В слаломе победу в классе runabout (сидячий водный мотоцикл) одержал чемпион Европы 2017 года Дмитрий Цуков, в классе ski division (водный мотоцикл без сиденья) лучшим был признан петербуржец Даниил Власов. В кольцевых гонках в различных категориях победителями стали Даниил Власов, Тимур Архипов, Николай Архипов, Александр Кабатов и Роман Клименко.
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