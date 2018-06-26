Чемезов-младший выиграл Кубок России по аквабайку во фристайле

В Твери 21-24 июня прошел Кубок России по аквабайку. В рамках мероприятия были проведены первые в мире официальные международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу).

Всего в турнире приняли участие 53 спортсмена, 40 из которых — в дисциплине слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и кольцевых гонках (гонки с общим стартом), 7 — во фристайле (демонстрация трюков), а 6 — в соревнованиях по флайбордингу. Победителем соревнований в самом зрелищном виде — фристайле стал Сергей Чемезов-младший сын главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова-старшего. Он завоевал золото, обойдя многократного чемпиона Арсения Матанцева.

Тверская область уже не первый год принимает соревнования по аквабайку, и в этот раз в Кубке России приняли участие практически все фавориты этого вида экстремального спорта из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Углича и других городов.