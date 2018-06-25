Ретивых: такие тесты тяжелей соревнований 

Лыжник сборной России Глеб Ретивых выложил на своей странице в сети «Инстаграм» видео с функциональных тестов на тредбане с использованием лыжероллеров на сборе в Оберхофе (Германия) и прокомментировал происходящее.
«Такие тесты я всегда не люблю проходить. Они тяжелей соревнований. Но всё во благо результата. Хоть и Сергей Турышев перепутал последний отрезок, и я не отработал финиш, тест прошёл хорошо», — написал Ретивых.
Видео доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.
Сбор в Оберхофе проводит группа Маркуса Крамера, используя специальный лыжный тоннель и тесты на тредбане.