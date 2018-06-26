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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации фристайла России
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Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации фристайла России 

ТАСС 26 июня 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 26 июня. Министр спорта РФ Павел Колобков в Москве провел рабочую встречу с президентом Федерации фристайла России (ФФР) Алексеем Курашовым. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
Встреча состоялась в здании Минспорта. Колобков и Курашов обсуждали вопросы подготовки сборных России по фристайлу и ближайшего резерва, включая проведение учебно-тренировочных сборов, материально-техническое обеспечение спортсменов, развитие фристайла в регионах, строительство федеральных центров подготовки, а также организацию в России этапов Кубка мира. Также они обсудили вопросы строительства и реконструкции федеральных баз подготовки, где будут тренироваться в числе прочих сборные России по фристайлу.
"Этот замечательный, захватывающий вид спорта активно развивается в нашей стране, у фристайла много поклонников, особенно среди молодежи, — заявил Колобков. — Безусловно, успехи наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане добавили популярности фристайлу. Министерство спорта Российской Федерации и Федерация фристайла России плотно сотрудничают по всем вопросам, у нас есть полное понимание, в каком направлении должен развиваться фристайл".
Курашов рассказал, что у сборной России в дисциплине ски-кросс 25 июня начался сбор в тренировочном центре «Крымский», который находится под ведомством Минспорта, в Алуште (Республика Крым). «Мы постоянно тренируемся на базе „Юг-Спорт“ Минспорта России в Сочи и Кисловодске, сейчас хотим посмотреть, как сможем максимально использовать базу в Крыму. Здесь спортсмены пройдут специальную физическую подготовку, впервые в этом сезоне в мае сборная России в дисциплине акробатика провела полноценный трёхнедельный сбор по батутной подготовке в Ярославской области. Если есть возможность, то нужно проводить полноценные учебно— тренировочные сборы на территории России, а не за рубежом», — заявил глава федерации.
"У нас мало регионов, в которых бы развивались сразу все дисциплины фристайла, — акцентировал внимание Курашов на проблеме развития фристайла в субъектах РФ. — Так, в Пермском крае развиваются могул и ски-кросс, в Санкт— Петербурге — могул, ски-кросс, хафпайп и слоупстайл. В Москве, Уфе и Ярославле — акробатика. Сейчас мы открываем отделение по акробатике в Красноярске, открыли отделение по ски-кроссу и будем открывать отделение по слоупстайлу в Сахалинской области".
Курашов отметил, что по оценкам Международной федерации лыжного спорта, Россия входит в тройку лидеров мирового фристайла вместе с США и Канадой по количеству проведения в стране международных соревнований, представительству участников на международных стартах, а также по результатам и представительству судей на международных соревнованиях. В сезоне-2018/19 в России пройдут этапы Кубка мира в дисциплинах акробатика и ски-кросс, а в сезоне-2019/20 запланированы соревнования в дисциплинах могул, слоупстайл и хафпайп. Курашов возглавляет Федерацию фристайла России с мая 2016 года, в апреле 2018 года он был единогласно переизбран на пост президент ФФР. Российские фристайлисты на Олимпийских играх в Пхёнчхане завоевали две бронзовые награды: Сергей Ридзик в ски-кроссе, Илья Буров в лыжной акробатике.
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