Министр спорта РФ Колобков провел встречу с президентом Федерации фристайла России

Встреча состоялась в здании Минспорта . Колобков и Курашов обсуждали вопросы подготовки сборных России по фристайлу и ближайшего резерва, включая проведение учебно-тренировочных сборов, материально-техническое обеспечение спортсменов, развитие фристайла в регионах, строительство федеральных центров подготовки, а также организацию в России этапов Кубка мира. Также они обсудили вопросы строительства и реконструкции федеральных баз подготовки, где будут тренироваться в числе прочих сборные России по фристайлу.

"Этот замечательный, захватывающий вид спорта активно развивается в нашей стране, у фристайла много поклонников, особенно среди молодежи, — заявил Колобков. — Безусловно, успехи наших спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане добавили популярности фристайлу. Министерство спорта Российской Федерации и Федерация фристайла России плотно сотрудничают по всем вопросам, у нас есть полное понимание, в каком направлении должен развиваться фристайл".

Курашов рассказал, что у сборной России в дисциплине ски-кросс 25 июня начался сбор в тренировочном центре «Крымский», который находится под ведомством Минспорта, в Алуште (Республика Крым). «Мы постоянно тренируемся на базе „Юг-Спорт“ Минспорта России в Сочи и Кисловодске, сейчас хотим посмотреть, как сможем максимально использовать базу в Крыму. Здесь спортсмены пройдут специальную физическую подготовку, впервые в этом сезоне в мае сборная России в дисциплине акробатика провела полноценный трёхнедельный сбор по батутной подготовке в Ярославской области. Если есть возможность, то нужно проводить полноценные учебно— тренировочные сборы на территории России, а не за рубежом», — заявил глава федерации.

"У нас мало регионов, в которых бы развивались сразу все дисциплины фристайла, — акцентировал внимание Курашов на проблеме развития фристайла в субъектах РФ. — Так, в Пермском крае развиваются могул и ски-кросс, в Санкт— Петербурге — могул, ски-кросс, хафпайп и слоупстайл. В Москве, Уфе и Ярославле — акробатика. Сейчас мы открываем отделение по акробатике в Красноярске, открыли отделение по ски-кроссу и будем открывать отделение по слоупстайлу в Сахалинской области".