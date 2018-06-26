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Двукратная олимпийская чемпионка Ковальчик покорила Килиманджаро
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Двукратная олимпийская чемпионка Ковальчик покорила Килиманджаро 

Чемпионат.com 26 июня 2018
Двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик совершила восхождение на вулкан Килиманджаро в Танзании. 35-летняя спортсменка по окончании минувшего сезона объявила о завершении карьеры в Кубке мира.
«Кто был первым на вершине сегодня? Завтрак на высоте 4600 метров над уровнем моря! Аппетит был потрясающим. Пожалуй, мне уже следует вернуться в спортивный режим питания», — написала Ковальчик на своей странице в сети «Твиттер».
Посмотреть фотографии можно на странице Ковальчик в сети «Твиттер».
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