Двукратная олимпийская чемпионка Ковальчик покорила Килиманджаро

Двукратная олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам полька Юстина Ковальчик совершила восхождение на вулкан Килиманджаро в Танзании. 35-летняя спортсменка по окончании минувшего сезона объявила о завершении карьеры в Кубке мира.

«Кто был первым на вершине сегодня? Завтрак на высоте 4600 метров над уровнем моря! Аппетит был потрясающим. Пожалуй, мне уже следует вернуться в спортивный режим питания», — написала Ковальчик на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографии можно на странице Ковальчик в сети «Твиттер».