Ещё
Ульяна Клюева и Виталия Королёва победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ульяна Клюева и Виталия Королёва победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду 

Российский стадион 27 июня 2018
Фото: Российский стадион
Российские спортсмены завоевали три медали в первый день юниорского первенства Европы по прыжкам в воду в Хельсинки (Финляндия).
В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева, в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек — Елизавета Кузина. Ульяна Клюева, Григорий Иванов, Александр Лебедев, Максим Малофеев стали вторыми в командном миксте, уступив сборной Германии.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия
Юниорки. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Ульяна Клюева / Виталия Королева (Россия) — 294,60.
2. Мария Папуорт / Виктория Винсент (Великобритания) — 255,90.
3. Лаурен Халлас елька / Анни Паллохеймо (Финляндия) — 244,32.
Девушки. Трамплин, 3 м  1. Елизавета Кузина (Россия) — 348,70.
2. Лаурен Халлас елька (Финляндия) — 337,40.
3. Юлия Денг (Германия) — 335,75.
Микст. Команды
1. Германия — 294,45.
2. Россия — 272,10.
3. Великобритания — 269,40.
Российский стадион: последние новости
Марио Фернандес: Я знаю ответственность за незабитый пенальти, но я не могу переделать то, что уже произошло Артем Дзюба расплакался в прямом эфире во время интервью после матча с хорватами "Формула-1". Десятый этап. Гран-при Великобритании. Гонка (прямая видеотрансляция)
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала665
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян281
Собчак ответила обидчикам Смолова114
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России28
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение