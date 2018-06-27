Ульяна Клюева и Виталия Королёва победили на юниорском ЧЕ по прыжкам в воду 

Российские спортсмены завоевали три медали в первый день юниорского первенства Европы по прыжкам в воду в Хельсинки (Финляндия).
В синхронных прыжках с трёхметрового трамплина победили россиянки Ульяна Клюева и Виталия Королева, в индивидуальных прыжках с трёхметрового трамплина среди девушек — Елизавета Кузина. Ульяна Клюева, Григорий Иванов, Александр Лебедев, Максим Малофеев стали вторыми в командном миксте, уступив сборной Германии.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия
Юниорки. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки
1. Ульяна Клюева / Виталия Королева (Россия) — 294,60.
2. Мария Папуорт / Виктория Винсент (Великобритания) — 255,90.
3. Лаурен Халлас елька / Анни Паллохеймо (Финляндия) — 244,32.
Девушки. Трамплин, 3 м 1. Елизавета Кузина (Россия) — 348,70.
2. Лаурен Халлас елька (Финляндия) — 337,40.
3. Юлия Денг (Германия) — 335,75.
Микст. Команды
1. Германия — 294,45.
2. Россия — 272,10.
3. Великобритания — 269,40.