Белова и Чуйнышена выиграли ЧЕ среди юниоров по прыжкам в воду с вышки 

Российские спортсмены завоевали две медали во второй день юниорского первенства Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хельсинки (Финляндия). В синхронных прыжках с вышки победили россиянки Валерия Белова и Анна Чуйнышена. Арина Асташкина выиграла серебро в индивидуальных прыжках с вышки.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Вышка
1. Елена Вассен (Германия) — 411,50. 2. Арина Асташкина (Россия) — 382,15. 3. Паулина Пфайф (Германия) — 368,70. 4. Валерия Белова (Россия) — 359,75.
Синхронные прыжки
1. Валерия Белова / Анна Чуйнышена (Россия) — 242,76. 2. Майя Бигинелли / Элетра Нерони (Италия) — 235,50. 3. Фоебе Банкс / Эмили Мартин (Великобритания) — 232,89.