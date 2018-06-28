Вяльбе подтвердила продление контракта с тренером сборной России

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) договорился о пролонгации контрактов с тренерским штабом сборной России, сообщает газета «Известия»

Эту информацию подтвердила президент ФЛГР Елена Вяльбе

"Пока новое руководство Олимпийского комитета России (ОКР) не утвердило программу дополнительного обеспечения спортивных федераций для компенсации расходов на иностранных тренеров. Как только это произойдет, мы сразу продлим контракт с Маркусом Крамером и другими иностранными специалистами, которые сотрудничают с ФЛГР. Устная договоренность об этом с ОКР и тренерами у нас есть. На президиуме ФЛГР мы удовлетворительно оценили их работу и хотим продолжить сотрудничать с ними", — заявила Вяльбе.

Помимо Маркуса Крамера, контракты с ФЛГР имеют четыре эстонских тренера: Ээро Бергман, Сергей Лопухин, Марго Пуллес и Урмас Вяльбе.

Ранее сообщалось, что Крамер продолжит тренировать сборную России.