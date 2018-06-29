В столице Югры в начале сентября перекроют главную улицу

Кубок мира по лыжероллерам примет Ханты-Мансийск с 1 по 3 сентября. Сразу две гонки пройдут по улицам города.

2 сентября в рамках турнира состоится масс-старт. Ради этого будет почти полностью перекрыта главная улица города — Мира. Трассу проложат от улицы Строителей до Дзержинского.

«Зрителям должны особенно понравиться гонки на лыжероллерах в городе. Это очень зрелищный формат. Каждый прохожий становится участником Кубка мира как зритель, вовлекается в него, проявляет интерес. На стадионы и трассы же приходят в основном те, кто уже знает, что происходит. Пожалуй, такая широкая вовлеченность зрителей — это самый большой плюс гонок в городе», — комментирует такой формат состязаний олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев

По его словам, в той же Европе, где проходят подобные соревнования, трасса всегда идет через город. Там как правило собирается очень много людей, все они становятся участниками этого мероприятия. Для спортсмена есть разница: проезжать по пустой трассе на стадионе или в городе, где люди стоят и болеют.

Сейчас оргкомитет принимает заявки от участников.