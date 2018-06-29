Ещё
Королёва стала чемпионкой Европы среди юниоров на метровом трамплине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Королёва стала чемпионкой Европы среди юниоров на метровом трамплине 

Чемпионат.com 29 июня 2018
Россиянки завоевали две медали в прыжках с метрового трамплина на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хельсинки (Финляндия). Виталия Королёва одержала победу, а Ульяна Клюева выиграла бронзу.
На трёхметровом трамплине лучший из россиян Руслан Терновой занял шестое место. Победу одержал немец Лу Массенберг.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Трамплин, 1 м  1. Виталия Королёва (Россия) — 392,55. 2. Валерия Антолино Пачеко (Испания) — 382,50. 3. Ульяна Клюева (Россия) — 381,00.
Юниоры. Трамплин, 3 м  1. Лу Массенберг (Германия) — 543,85. 2. Адриан Абади Гарсиа (Испания) — 514,20. 3. Антонио Вольпе (Италия) — 509,50… 6. Руслан Терновой (Россия) — 483,80… 8. Григорий Иванов (Россия) — 475,40.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала696
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть18
Смолов взбесил россиян286
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России36
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение