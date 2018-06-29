Королёва стала чемпионкой Европы среди юниоров на метровом трамплине 

Россиянки завоевали две медали в прыжках с метрового трамплина на юниорском первенстве Европы по прыжкам в воду, которое проходит в Хельсинки (Финляндия). Виталия Королёва одержала победу, а Ульяна Клюева выиграла бронзу.
На трёхметровом трамплине лучший из россиян Руслан Терновой занял шестое место. Победу одержал немец Лу Массенберг.
Прыжки в воду. Первенство Европы. Хельсинки, Финляндия Юниорки. Трамплин, 1 м 1. Виталия Королёва (Россия) — 392,55. 2. Валерия Антолино Пачеко (Испания) — 382,50. 3. Ульяна Клюева (Россия) — 381,00.
Юниоры. Трамплин, 3 м 1. Лу Массенберг (Германия) — 543,85. 2. Адриан Абади Гарсиа (Испания) — 514,20. 3. Антонио Вольпе (Италия) — 509,50… 6. Руслан Терновой (Россия) — 483,80… 8. Григорий Иванов (Россия) — 475,40.