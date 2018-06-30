Британец Дэвид Флоренс победил в соревнованиях каноистов на втором этапе Кубка мира по гребному слалому в Кракове. Россиянин Кирилл Сеткин стал 22-м.
Среди байдарочниц не было равных австралийке Джессике Фокс, а россиянка Екатерина Перова показала 19-й результат.
Гребной слалом. Кубок мира. Второй этап. Краков, Польша Мужчины. Каноэ-одиночка 1. Дэвид Флоренс (Великобритания) — 83,86. 2. Александр Слафковский (Словакия) — 84,13. 3. Михал Яне (Чехия) — 84,42… 22. Кирилл Сеткин (Россия) — 94,26… 31. Николай Шклярук (Россия) — 89,06… 40. Дмитрий Храмцов (Россия) — 91,45. Женщины. Байдарка-одиночка 1. Джессика Фокс (Австралия) — 91,51. 2. Люси Баду (Франция) — 92,40. 3. Стефани Хорн (Италия) — 92,43… 19. Екатерина Перова (Россия) — 100,44… 23. Марта Харитонова (Россия) — 102,87.