Ровный выиграл мужскую групповую гонку на ЧР по велоспорту в Курске 

Иван Ровный победил в мужской групповой гонке на 180 км в рамках чемпионата России по велоспорту на шоссе в Курсе. Второе место занял Александр Порсев, а бронзовую награду завоевал Игорь Фролов. В категории U 22 первенствовал Александр Власов.
Ранее в женской групповой гонке победила Маргарита Сырадоева. Второй стала Анна Потокина, а замкнула тройку призёров Елизавета Ошуркова.
Велоспорт на шоссе. Курск Мужчины. Групповая гонка. 180 км 1. Иван Ровный — 3:18.40. 2. Александр Порсев — 3:18.45. 3. Игорь Фролов — 3:18.58.