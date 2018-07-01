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Каноистка Мухгалеева стала 19-й на этапе КМ по гребному слалому
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Каноистка Мухгалеева стала 19-й на этапе КМ по гребному слалому 

Чемпионат.com 1 июля 2018
В Кракове (Польша) завершился второй этап Кубка мира по гребному слалому. Лучший результат из россиян показала в каноэ-одиночке Полина Мухгалеева, ставшая 19-й. Победу одержала австралийка Джессика Фокс.
В байдарке-одиночке первенствовал британец Джозеф Кларк, Максим Шабанов стал 24-м.
Гребной слалом. Кубок мира. Второй этап. Краков, Польша Мужчины. Байдарка-одиночка
1. Джозеф Кларк (Великобритания) — 76,93. 2. Петер Каузер (Словения) — 78,24. 3. Иржи Прскавец (Чехия) — 78,70… 24. Максим Шабанов (Россия) — 84,29… 26. Павел Эйгель (Россия) — 86,99…
Женщины. Каноэ-одиночка
1. Джессика Фокс (Австралия) — 96,51. 2. Нурия Вилларубла (Испания) — 101,04. 3. Ана Сатила (Бразилия) — 101,73… 19. Полина Мухгалеева (Россия) — 115,47… 23. Зульфия Сабитова (Россия) — 121,95… 44. Светлана Третьякова (Россия) — 167,69.
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