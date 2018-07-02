Сибиряк на велосипеде выиграл гонку чемпионата России

Велосипедист из Бердска Артём Овечкин одержал победу на чемпионате России по велосипедному спорту на шоссе — он быстрее всех преодолел дистанцию 30,5 километра, сообщили в департаменте физической культуры и спорта Новосибирской области.

Соревнования проходили в Курске с 29 июня по 1 июля. Как уточнили в департаменте, Овечкин выступал за два региона — Московскую и Новосибирскую области.

«Победитель ЧР в индивидуальной гонке на время 2015 года Артем Овечкин (Московская область) вернул себе майку чемпиона страны — 35:58.309. Павел Сиваков (Тюменская область) стал серебряным призером гонки — 36:11.056, победитель первенства мира Антон Воробьев (Московская область) выиграл бронзу — 36:28.138», — сообщают на сайте федерации велосипедного спорта России.

Накануне новосибирцы с нарушением слуха стали чемпионами России в волейболе на пляже — победителями стали и мужские, и женские команды.