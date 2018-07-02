Волгоградцы заняли призовые места на первом этапе Кубка России по плаванию 

Пловцы волгоградского клуба «Спартак» Денис Адеев и Мария Новикова завоевали «золото» и «серебро» на первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде в Воронеже.
Как сообщает пресс-служба областного комитета спорта, Кубок страны в этом виде спорта в 2018 году решено было провести впервые в истории. Сезон стал отправной точкой для нового официального турнира, награды в котором на первом этапе соревнований были оспорены у мужчин и женщин только на дистанции в пять километров. На старт вышло около 50-ти сильнейших пловцов.
Второй этап Кубка России по плаванию на открытой воде пройдет через три недели на Истринском водохранилище в Подмосковье и станет для спортсменов проверкой перед чемпионатом Европы-2018, который пройдет в августе в шотландском Глазго. Примут в нем участие и волгоградцы Денис Адеев и Мария Новикова, а также Антон Евсиков.