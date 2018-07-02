Серебряный призер КМ самбист Щербаков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил

ТАСС , 2 июля. Всероссийская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать Артема Щербакова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.

Срок дисквалификации спортсмена составит четыре года, начиная с 24 мая 2018 года. Щербаков является серебряным призером Кубка мира 2018 года, победителем Кубка Европы — 2015 и Кубка России — 2016.