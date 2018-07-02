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Серебряный призер КМ самбист Щербаков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил
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Серебряный призер КМ самбист Щербаков дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 2 июля. Всероссийская федерация самбо приняла решение дисквалифицировать Артема Щербакова за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства.
Срок дисквалификации спортсмена составит четыре года, начиная с 24 мая 2018 года. Щербаков является серебряным призером Кубка мира 2018 года, победителем Кубка Европы — 2015 и Кубка России — 2016.
Кроме того, на четыре года с 10 апреля 2018 года дисквалифицирована Виктория Кныш (пауэрлифтинг). Наталья Степанова (спорт слепых) также отстранена на четыре года с 15 июня 2018 года.
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