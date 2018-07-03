Голландец Бом отстранён на месяц за толчок соперника и пропустит «Тур де Франс» 

Голландский велогонщик Ларс Бом, выступающий за команду Lotto-Jumbo, не сможет принять участие в «Тур де Франс», так на «Туре Норвегии» толкнул соперника — бельгийца Пребена ван Херке, сообщает официальный «твиттер» команды. По решению Международного союза велосипедистов, спортсмен был отстранён на месяц — до 2 августа 2018 года.
Старт «Тур де Франс» состоится в Нуармутье-ан-л'Иль, а финиширует гонка на Елисейских Полях в Париже. В минувшем сезоне в генеральной классификации первенствовал британец Крис Фрум из Sky.