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Лыжник Колонья поделился впечатлениями от посещения ЧМ-2018 по футболу в России
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Лыжник Колонья поделился впечатлениями от посещения ЧМ-2018 по футболу в России 

RT на русском 4 июля 2018
Четырёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках, швейцарец Дарио Колонья поделился впечатлениями от посещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
«Я очень рад приехать в Санкт-Петербург, мне нравится сам город, атмосфера на стадионах. Я действительно наслаждаюсь происходящим. Удалось посетить матч Швеция — Швейцария. К сожалению, моя команда проиграла, но впечатления остались положительные», — рассказал Колонья RT.
Он отметил, что с детства увлекается футболом, и поддерживает национальные команды Швейцарии и Италии.
«К сожалению, их больше на чемпионате мира, однако я уверен, что и дальше нас ждут интереснейшие матчи», — добавил лыжник.
Сборная Швейцарии завершила выступления на ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв Швеции, которая в борьбе за право выступить в финальной части турнира не пустила итальянскую команду на мундиаль.
Ранее Жозе Моуринью рассказал, в чём для него разница между английскими и российскими футболистами.
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