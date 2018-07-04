Лыжник Колонья поделился впечатлениями от посещения ЧМ-2018 по футболу в России

Четырёхкратный олимпийский чемпион в лыжных гонках, швейцарец Дарио Колонья поделился впечатлениями от посещения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.

«Я очень рад приехать в Санкт-Петербург, мне нравится сам город, атмосфера на стадионах. Я действительно наслаждаюсь происходящим. Удалось посетить матч Швеция — Швейцария. К сожалению, моя команда проиграла, но впечатления остались положительные», — рассказал Колонья RT.

Он отметил, что с детства увлекается футболом, и поддерживает национальные команды Швейцарии и Италии.

«К сожалению, их больше на чемпионате мира, однако я уверен, что и дальше нас ждут интереснейшие матчи», — добавил лыжник.

Сборная Швейцарии завершила выступления на ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала, проиграв Швеции, которая в борьбе за право выступить в финальной части турнира не пустила итальянскую команду на мундиаль.

Ранее Жозе Моуринью рассказал, в чём для него разница между английскими и российскими футболистами.