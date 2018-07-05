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Вяльбе: согласная с Захаровой — США нужно дать ответ
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Вяльбе: согласная с Захаровой — США нужно дать ответ 

Чемпионат.com 5 июля 2018
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала призыв МИД РФ к международным спортивным федерациям отказаться от проведения соревнований в США.
«Я нахожусь в отпуске и ничего не слышала. Однако, думаю, согласна с мнением Марии Захаровой. В последнее время со стороны США было сделано столько ходов в отношении российских спортсменов, что нам тоже нужно дать ответ. Но каждый должен решать сам. К счастью, в ближайшее время в США не будет ни Кубка мира, ни чемпионата мира по лыжным гонкам, так что нас это касается в меньшей степени», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
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